В Краснодаре ужесточен приговор экс-заместителю главы Фонда защиты дольщиков

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание Евгению Лазаренко, бывшему заместителю директора краевого Фонда защиты прав участников долевого строительства. Судебный акт опубликован в базе «Правосудие». Условный срок, назначенный Лазаренко в октябре 2025 года за получение подкупа от дольщицы, заменен на два года лишения свободы в колонии-поселении.

Евгений Лазаренко был задержан сотрудниками МВД в одном из краснодарских кафе в апреле прошлого года сразу после получения 1 млн руб. от покупательницы жилья в ЖК «Жемчужина». В 2018 году застройщик «Стройметаллинвест» был признан банкротом, права на проблемный объект перешли Фонду защиты дольщиков. Жилой комплекс был введен в эксплуатацию в июне 2024 года, дольщики ЖК «Жемчужина» начали готовить документы для подписания актов приема-передачи квартир. В этот момент к Евгению Лазаренко обратилась покупательница, которая сообщила, что она получила страховую выплату и поэтому лишилась права на квартиру, но готова вернуть страховку, чтобы получить жилье. Лазаренко подтвердил, что готов урегулировать ситуацию за 1 млн руб. Покупательница сообщила о предложении чиновника в правоохранительные органы.

Октябрьский суд Краснодара признал Евгения Лазаренко виновным в получении коммерческого подкупа в крупном размере (ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно. Обвинение оспорило приговор как необоснованно мягкий. Краевой суд согласился с мнением прокуратуры о том, что суд первой инстанции в должной мере не учел степень общественной опасности преступления.

Анна Перова, Краснодар