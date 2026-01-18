Остров золотой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

После заявления президента США Дональда Трампа о необходимости обладания Гренландией для реализации его амбициозной инициативы по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол» в европейских и негативно настроенных к администрации американских СМИ вышел ряд статей, высмеивающих и гневно опровергающих это утверждение. В основном говорят о том, что военная деятельность американцев на датском острове и так достаточно свободная и что «купол» то нынешний хозяин Белого дома обещал космический. Однако это не выдерживает критики. В рамках инициативы Трампа говорят о построении эшелонированной интегрированной системы ПВО/ПРО США. Защита от аэродинамических угроз (крылатых ракет большой дальности, теперь еще и беспилотных летательных аппаратов) является крайне острым вопросом, поскольку эту область в США подзапустили из-за отсутствия угрозы. Гренландия прикрывает основные штаты США с северо-восточного направления, так же как Аляска — с северо-западного. Для российских стратегических ракетоносцев это примерно рубеж пусков крылатых ракет большой дальности.

Кроме защиты от аэродинамических угроз нужно помнить о том, что и в рамках защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет большой дальности США не говорили, что ограничатся космическими перехватчиками. Напротив, они подчеркивали, что планируют дополнительное развертывание наземных перехватчиков в большом количестве, а Гренландия находится на пути части ракетных «трасс», направленных на восточное побережье США из России и Китая. Именно поэтому там на базе Туле развернут один из первых и до сих пор один из важнейших радаров системы предупреждения о ракетном нападении.

Что до аргумента, что «американцам в Гренландии и так все позволено», то нужно отметить, что местные власти сегодня не против имеющейся, минимальной военной деятельности.

Ранее, когда она была более значительной, многое приходилось скрывать. В рамках проекта «Ледяной червь» в начале 1960-х годов армия США планировала построить под ледником огромную ракетную базу с тем, чтобы развернуть до 600 баллистических ракет средней дальности. Планам помешали проблемы при строительстве первоначального экспериментального объекта «Лагерь столетия» — а не позиция датского правительства, так как его просто не спрашивали и не ставили в известность.

Не будет ли сегодня проблем с местными властями и всевозможными активистами, когда американцы начнут рыть шахты для противоракет? А если для ударных систем? Постоянно бомбардировщики стояли там только в 1950-х. А если захотят развернуть ядерное оружие? Власти Дании или ЕС будут бороться с экологическими, пацифистскими или антиядерными активистами? Очень сомнительно. Так что, если американцы планируют расширять военную деятельность в этом регионе, в том числе и в рамках строительства «Золотого купола», им нужна будет полная свобода рук. Другой вопрос, что для этого необязательно дойдет до захвата острова. Возможно, Трамп просто планирует напугать датчан и европейцев до полусмерти, с тем чтобы получить от них некие неограниченные юридически закрепленные права военной деятельности на острове с переходом значительной его части под прямую юрисдикцию американских военных, как это, например, есть на японской Окинаве, 20% которой занято американскими военными базами и военные имеют широчайшие права, а европейцы в итоге будут еще и рады, что откупились.

