Стоимость ремонта автомобилей на Кубани в 2025 году выросла до 50%

В 2025 году стоимость ремонта автомобилей в Краснодарском крае увеличилась на 10–50% в зависимости от марки и модели транспортного средства. Одновременно в полтора–два раза выросли и сроки восстановительных работ. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» участники автомобильного рынка региона.

По информации Ассоциации страховых организаций Краснодарского края, средняя стоимость ремонта по полису ОСАГО в настоящее время составляет 110–150 тыс. руб., тогда как несколько лет назад она не превышала 70–80 тыс. руб. По КАСКО расходы достигают 200–250 тыс. руб. Эксперты отмечают, что с учетом недостаточных лимитов страхового возмещения фактические затраты автовладельцев нередко превышают 200 тыс. руб.

Основными факторами роста цен стали удорожание запчастей и увеличение сроков их поставки. Несмотря на налаженные каналы импорта из Европы и Азии, логистические сложности и расчеты через альтернативные схемы повышают себестоимость комплектующих. Проблемы с доступностью деталей фиксируются как по зарубежным, так и по российским маркам.

Наиболее заметный рост стоимости ремонта зафиксирован у европейских автомобилей — до 50%, у японских — около 30%. По китайским брендам динамика варьируется в пределах 15–30%, при этом сроки ожидания отдельных деталей могут достигать нескольких месяцев. Минимальное подорожание, на уровне 10–20%, отмечено у российских машин, однако и здесь сохраняются перебои с поставками.

Дополнительное давление на рынок оказывает дефицит квалифицированных кадров, рост заработных плат в отрасли, инфляция и увеличение издержек автосервисов. На фоне подорожания автомобилей владельцы все чаще откладывают покупку новых машин, продлевая срок эксплуатации существующих, что дополнительно увеличивает спрос на ремонтные услуги.

Мария Удовик