Латать железо, пока горячо

За 2025 год стоимость ремонтов автомобилей в Краснодарском крае выросла на 10-50%. В разной степени удорожание коснулось как отечественных, так и зарубежных марок. В цене растут и запчасти, и сами работы. Участники и эксперты рынка объясняют, что при сохранении влияния внешнеполитических и внешнеэкономических причин к ним добавляется еще кадровая проблема. В связи с подорожанием машин наметились тренды в сторону ремонта старых авто вместо покупки новых, поиска более дешевых запчастей и обращения к гаражным мастерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

За минувший год стоимость ремонтов автомобилей в Краснодарском крае выросла на 10-50% в зависимости от страны производителя и модели машины. При этом сроки ремонта выросли в полтора-два раза. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали опрошенные эксперты автомобильного рынка региона.

По данным Ассоциации страховых организаций Краснодарского края (АСОКК), средняя стоимость ремонта по ОСАГО сегодня составляет 110-150 тыс. руб. притом, что несколько лет назад она находилась в диапазоне 70-80 тыс. руб., по КАСКО — в районе 200-250 тыс. руб.

Директор по развитию сети автомобильных дилерских центров «Бакра 2.0» Александр Загорулько говорит, что реально (лимиты ОСАГО недостаточны), к этой сумме нужно добавить еще 50-60 тыс. руб. Таким образом, в среднем, ремонт обходится в 200 тыс. руб. и выше.

Основной удар пришелся по доступности и цене комплектующих. Российский бизнес нашел каналы поставок запчастей как из Европы, так и из Японии и Китая. Тем не менее удлинение плеча и сложности расчетов увеличивают стоимость запчастей и сроки поставок. Казалось бы, проблем не должно быть с запчастями на отечественные авто. Однако сложности есть и с ними.

«По большому счету сегодня владельцы и российских, и японских, и европейских, и китайских брендов — все ощущают те или иные проблемы с ремонтом. С той лишь разницей, что у “китайца” мы ждем бампер два месяца, а у Lada — месяц. Но мы все равно его ждем. А если нужно автомобиль покрасить, то и российская марка будет ждать краску из Европы или из Китая. В Краснодарском крае мы ощущаем проблему в ремонте даже российского автомобиля. Нет такого, как раньше: приехала машина — отремонтировалась — выехала»,— рассказывает председатель Совета Ассоциации страховых организаций Краснодарского края (АСОКК) Эдуард Гайдаенко.

Самые большие проблемы с ремонтом испытывают владельцы редких брендов и моделей, которые ранее в России не продавались, добавляет Александр Загорулько. «Какие-то дистрибуции марок, которые у нас раньше продавались официально, еще остались, и они еще привозят запчасти. Но только на те машины, которые сами тогда продавали.

Хуже всего обстоят дела с ремонтом американских брендов (Ford, Dodge, Jeep). Никаких других вариантов, кроме сложных логистических путей, для них не существует. Это еще дольше, дороже, сложнее.

И если на Lada иногда необходимо ждать поставку и подбор краски, то на Jeep — еще и запчасть. При этом каталога на актуальные модели с российским переводом нет. Средний срок ремонта на российские бренды вырос с 30 дней до 45, у официально представленных в стране брендов — c 30 до 60 дней, у редких единичных моделей до полугода»,— отмечает господин Загорулько.

Учредитель и коммерческий директор компании «Транспортные системы, транспортные технологии, УМИА» Дмитрий Пащенко рассказывает, что самый высокий рост стоимости ремонта в минувшем году произошел на автомобили европейских марок (30-50%), умеренный (30%) — на японские.

По китайским маркам ситуация неоднозначна — рост в среднем составил 15–30%, но с высокой волатильностью. «По популярным брендам и массовым моделям цены на запасные части и расходники относительно стабильны, но по кузовным деталям и электронике возможны резкие скачки, в зависимости от доступности на рынке. Модные китайские электро- и гибридные модели — это почти всегда очень долгие сроки ожидания поставки необходимых деталей либо высокая стоимость покупки в РФ. В случае ДТП сроки восстановления китайской машины с ожиданием запасных частей могут доходить до 6 месяцев»,— отмечает он

Минимальный рост (10–20%) — по ремонту российских машин: за счет локализации и более простой конструкции, инфляции и роста стоимости работ, добавляет эксперт.

Вместе с тем Эдуард Гайдаенко отмечает, что проблемы с ремонтом российских марок остаются: «Был такой период, когда было проще отремонтировать китайский или европейский автомобиль, чем Lada Granta. Сейчас проблема сгладилась, но до сих пор многие официальные сервисы ощущают проблемы с запчастями. Сегодня отремонтировать ее так же сложно, как и китайский автомобиль».

Корни проблемы с ремонтом «китайцев» господин Гайдаенко поясняет так. «У них основная цель — продавать автомобили. В Китае, если человек попал в ДТП, система так выстроена, что ему проще просто под льготный процент с госсубсидией купить новую машину. Постпродажное обслуживание — это не совсем их цель. В этом смысле у западных автопроизводителей с китайскими — разные пути. Хотя сейчас, конечно, многие китайские автопроизводители это направление налаживают. Крупные бренды имеют на складах и достаточное количество запчастей, и выстраивают систему по аналогии с западными. Но все равно ощущается проблема и по количеству, и по качеству запчастей. Сейчас еще идет процесс выстраивания нового рынка. Они очень быстро учатся. Но пока они учатся, потребители ощущают дискомфорт»,— говорит глава АСОКК.

Еще одним фактором удорожания ремонтов является кадровая проблема. Многие технические специалисты оставили рабочие места, и это произошло на фоне и без того имевшегося дефицита этих кадров и сокращения количества выпускников по соответствующим специальностям.

Есть те, кто уехал из страны во время мобилизации, и осел за рубежом. Немало тех, кто перешел ремонтировать военную технику в структуры Минобороны, где им предложили высокие зарплаты. В итоге дефицит кадров в этой сфере на гражданке повлек за собой и рост зарплат технических специалистов.

Собеседники «Ъ-Кубань» отмечают, что вопрос удорожания ремонтов — комплексный, и он связан также и с ростом инфляции, и с увеличением фискальной нагрузки и в целом с удорожанием стоимости денег.

«Хранить запчасти на складе, в том числе и из-за роста ставки ЦБ, стало дороже. Соответственно, эти расходы перекладываются в цену. Подорожал бензин, поднялся НДС — то же самое. Кроме того, деньги "зависают" из-за увеличения сроков поставок»,— поясняет Александр Загорулько.

Все более заметное влияние оказывает рост стоимости автомобилей. «Эффект парадоксальный, но логичный. Люди стали дольше эксплуатировать автомобили, откладывая покупку новых. Возраст автопарка увеличивается, соответственно, растет частота подорожавших ремонтов.

Клиенты чаще пытаются экономить на дорогостоящих работах, ищут альтернативы: качественные аналоги, восстановленные узлы.

Иногда это работает, но чаще всего использование низкокачественных дешевых запасных частей приводит к выходу из строя смежных узлов и агрегатов либо увеличению частоты заездов в сервис из-за более низкого ресурса дешевых аналогов»,— рассказывает Дмитрий Пащенко.

Также эксперт обращает внимание на огромное количество контрафакта, хлынувшего на российский рынок (запчасти, смазочные материалы). «Попытка сэкономить часто приводит к таким дорогим последствиям и ремонтам, что эта “экономия” потом больно бьет по семейному бюджету» — резюмирует Дмитрий Пащенко.

Михаил Волкодав