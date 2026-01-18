Снег и наледь в Краснодаре убирают свыше 600 работников и спецтехника

В Краснодаре 18 января более 600 сотрудников коммунальных служб задействованы в обработке пешеходных зон противогололедными материалами. Работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме, сообщили в департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам заместителя директора департамента Юрия Проскурякова, в дневную смену на улицах краевого центра работают 605 человек и 25 единиц техники. Основное внимание уделяется подходам к социально значимым объектам — детским садам, школам, больницам и поликлиникам. В связи с празднованием Крещения дополнительно обрабатываются подходы к храмам.

Параллельно дорожные службы обеспечивают содержание улично-дорожной сети. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, в течение дня на дорогах города задействованы 66 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, средства малой механизации и автогрейдеры.

Несмотря на сложные погодные условия, образовательные учреждения Краснодара продолжают работу в штатном режиме. Школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта функционируют без изменений, транспортное сообщение с пригородными учебными заведениями восстановлено, уточнили представители мэрии.

«Ъ-Кубань» писал, что в ряде городских парков Краснодара временно приостановили работу части аттракционов в связи с установившимися отрицательными температурами воздуха. Ограничения действуют на территориях «Городского сада», «Чистяковской рощи», «Солнечного острова» и парка имени 30-летия Победы.

Мария Удовик