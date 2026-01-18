Морозы привели к приостановке работы аттракционов в парках Краснодара

В ряде городских парков Краснодара временно приостановлена работа части аттракционов в связи с установившимися отрицательными температурами воздуха. Ограничения действуют на территориях «Городского сада», «Чистяковской рощи», «Солнечного острова» и парка имени 30-летия Победы, сообщили в официальном Telegram-канале городских парков.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Решение принято с учетом требований технической документации аттракционов, которые предусматривают ограничения на их эксплуатацию при минусовых температурах. В администрации парков пояснили, что использование отдельных каруселей в холодную погоду может быть небезопасным как для посетителей, так и для оборудования, поэтому в период похолодания их работа приостанавливается до улучшения погодных условий.

Согласно данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре сохраняется неблагоприятная метеообстановка. В дневные часы ожидается небольшой снег, порывы ветра могут достигать 14 м/с, а температура воздуха колеблется в диапазоне от минус трех до минус пяти градусов. Дополнительно синоптики предупреждают об усилении северо-восточного ветра в период с 17 по 19 января, когда порывы могут доходить до 15 м/с.

В ночные часы 18 января температура воздуха в краевом центре, по прогнозам, понизится до минус восьми градусов. Днем столбики термометров поднимутся не выше минус четырех градусов, при этом сохранится вероятность осадков в виде снега. Такие погодные условия оказывают влияние на работу объектов городской инфраструктуры, в том числе зон отдыха.

Администрация парков отмечает, что аттракционы будут возвращены к работе по мере стабилизации погодной обстановки и при достижении температурных показателей, соответствующих требованиям безопасности. Посетителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании прогулок и следить за официальными сообщениями о режиме работы городских парков.

Мария Удовик