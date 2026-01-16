Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани завершили расчистку региональных дорог от снега

Все региональные автомобильные дороги Краснодарского края расчистили от снега по итогам неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона после заседания краевого оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, сформированного по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В течение дня снегопады прошли в ряде муниципалитетов края. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Крымском, Абинском, Северском, Каневском и Тимашевском районах. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта дорожные службы работали в усиленном режиме.

К ликвидации последствий снегопада привлекли 383 сотрудника и 347 единиц специализированной техники. В работах были задействованы автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы с плужным оборудованием, погрузчики, а также роторный снегоочиститель. Очистка проезжей части и обработка покрытия велись на всех участках региональной дорожной сети.

В администрации Краснодарского края уточнили, что дорожная обстановка продолжает находиться под контролем профильных служб. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории региона сохраняется вероятность дальнейших осадков, а также ожидается понижение температуры воздуха.

Оперативный штаб продолжит мониторинг ситуации и готовность дорожных служб к реагированию в случае ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае наблюдается волна аномальных морозов с сильными снегопадами, которая продлится до конца января. По словам метеоролога Александра Шувалова, ожидается резкое похолодание до -20 градусов. В четверг и пятницу в Краснодаре прогнозируют новые снегопады с небольшим потеплением, а к субботе снежный покров увеличится на 5–7 см. В Сочи дожди будут переходить в снег. С субботы установится морозная погода с восточным ветром, особенно сильным в Новороссийске. В выходные температура составит -4…-9 градусов.

Мария Удовик

