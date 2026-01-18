Семь зданий в Центральном округе Краснодара остались без тепла и ГВС

Аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды произошло днем 18 января в Центральном округе Краснодара. Причиной инцидента стал порыв подземной тепловой сети, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

По информации ЕДДС, повреждение зафиксировано на участке теплотрассы диаметром 159 мм по адресу улица Одесская, 40. В результате аварии была ограничена подача теплоносителя и горячего водоснабжения в семь жилых зданий, расположенных в центральной части города.

Под отключение попали дома по адресам: улица Красная, 180, 180/1, 180а, 180/2, 182, 184 и 184/1. В настоящее время на месте аварии работает специализированная бригада, которая проводит необходимые восстановительные мероприятия.

В ЕДДС уточнили, что ситуация находится на контроле профильных служб, а работы по устранению последствий порыва ведутся в оперативном режиме.

В период отопительного сезона жители Краснодара могут обращаться по вопросам отсутствия отопления или недостаточного прогрева батарей на телефоны горячих линий. Обращения принимаются в рабочее время по будням профильными подразделениями администрации и городскими службами жилищно-коммунального хозяйства.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре более 600 сотрудников коммунальных служб обрабатывают пешеходные зоны противогололедными материалами. Работы ведутся круглосуточно, особое внимание уделяется подходам к детским садам, школам, больницам и храмам в связи с праздником Крещения. В городе также задействовано 66 единиц спецтехники для содержания дорог.

Мария Удовик