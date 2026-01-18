Мусорной инфраструктуре продлят господдержку

Минприроды намерено пойти на новые послабления регионам, испытывающим сложности с созданием мусорной инфраструктуры. Разработан проект постановления правительства, который даст возможность увеличить на два года срок использования федеральной субсидии для участников концессионных соглашений по строительству комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Речь идет о мусоросортировочных комплексах. Предложение в министерстве объясняют ростом цен на стройматериалы, высокой ставкой ЦБ и необходимостью «спасти» регионы с низким уровнем доходов от дефицита бюджета и закредитованности. Впрочем, предупреждают эксперты, экономическая ситуация остается слабо прогнозируемой и дополнительных двух лет на создание инфраструктуры может не хватить.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Минприроды предлагает внести изменения в правила предоставления субсидий для проектов по строительству или реконструкции комплексных объектов обращения с ТКО в рамках концессионных соглашений (утверждены постановлением правительства №326 от 15 апреля 2014 года). Это позволит регионам, не справившимся с поставленными задачами в установленные сроки, продолжить строительство в течение еще двух лет, не возвращая государству неизрасходованных денег, как этого требует законодательство (постановление правительства №999 от 30 сентября 2014 года). Требование предполагается распространить на соглашения, заключенные до 2025 года.

Напомним, ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) заключает с регионами концессионные соглашения по строительству инфраструктуры для обращения с ТКО. Это механизм государственно-частного партнерства, позволяющий ускорить реализацию проектов за счет поддержки государства (см. “Ъ” от 19 июня 2025 года). В 2025 году ряд регионов получил возможность заключать концессии без конкурсов (см. “Ъ” от 27 марта 2025 года). По состоянию на конец 2025 года с участием РЭО реализуется 81 соглашение в 40 регионах России, общий объем инвестиций по ним превышает 300 млрд руб. (см. «Ъ-Онлайн» от 29 декабря 2025 года).

В десяти регионах из-за значительного удорожания стройматериалов, техники и оборудования за время реализации концессионных соглашений выросли и сметы объектов обращения с ТКО, а размер субсидий, предоставленных регионам, этого не учитывал, пояснили “Ъ” в пресс-службе ППК РЭО. Также на ситуацию повлиял и рост ставки ЦБ (при разработке финмоделей ряда концессий использовалась ставка 7,5%). В итоге нескольким регионам «потребовалось привлечение дополнительного финансирования в виде банковских кредитов и внесение изменений в концессионные соглашения»,— отметили в РЭО.

Изменение соглашений, говорится в пояснительной записке к постановлению, может затянуться из-за согласования банками-кредиторами и ФАС: в сложных случаях стороны вынуждены идти в суд, а это занимает около года.

К тому же субсидии получили регионы с низким уровнем экономического развития (один из критериев отбора — уровень бюджетной обеспеченности менее 0,75). Требования возврата части денег может привести к дефициту бюджетов и росту региональных долгов, утверждают авторы документа.

Причины срыва сроков строительства объектов инфраструктуры по обращению с ТКО могут быть объективными и субъективными, пояснил “Ъ” заместитель главы комитета по экологии Госдумы Александр Коган. В ряде случаев они связаны с изменением экономической ситуации, в других причиной может быть неэффективный отбор подрядчиков, несвоевременное начало проектирования или затянутые процедуры экспертиз. Для завершения строительства инфраструктуры, по его мнению, необходимо продление сроков предоставления субсидий, как уже произошло с временными мусорными полигонами (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года). Это «вынужденные меры», они должны позволить построить объекты в срок — «нельзя допустить заморозки объектов, это будет означать нецелевое расходование федеральных и региональных средств», говорит он.

Разработанный документ — одна из мер поддержки регионов, подтвердили “Ъ” в Минприроды. Она позволит тем, кто не смог привлечь дополнительное внебюджетное финансирование, создать необходимую инфраструктуру. Дополнительное время на реализацию проектов даст больше возможностей реализовать программы строительства КПО, подтверждает замгендиректора ГК «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова. Однако, по словам эксперта, для их выполнения необходим более четкий прогноз по инфляции и гибкий подход к финмоделям проектов: «Экономические сложности сохраняются, расширенная ответственность производителей не работает, остаются проблемы с финансированием, поэтому этих двух лет также может не хватить».

Анна Королева