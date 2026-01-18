Прокуратура Адыгеи взяла на контроль проверку избиения школьницы

Прокуратура Республики Адыгея поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту избиения несовершеннолетней в Майкопе. Соответствующее поручение дал прокурор региона, исполнение которого возложено на городскую прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из предварительных данных, инцидент произошел вечером 15 января. Несовершеннолетняя возвращалась домой после дополнительных занятий, когда, по имеющейся информации, на нее напали подростки. В результате произошедшего школьница подверглась избиению.

По данному факту органами полиции проводится процессуальная проверка. Надзорное ведомство контролирует как ход ее проведения, так и принимаемые по итогам решения. В прокуратуре подчеркивают, что проверка должна быть проведена всесторонне и в установленные законом сроки.

В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики. Речь идет о работе субъектов, в компетенцию которых входит предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и защита их прав и законных интересов.

В прокуратуре Адыгеи отмечают, что ситуация находится на особом контроле, а при выявлении нарушений требований законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования в пределах полномочий надзорного органа.

«Ъ-Кубань» писал, что СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с участием водителя маршрутного такси в Новороссийске. Поводом для процессуального решения стали сведения о том, что несовершеннолетнего пассажира высадили из транспорта в морозную погоду в значительном отдалении от необходимой остановки.

Мария Удовик