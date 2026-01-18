СКР расследует инцидент с высадкой ребенка на мороз в Новороссийске

СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с участием водителя маршрутного такси в Новороссийске. Поводом для процессуального решения стали сведения о том, что несовершеннолетнего пассажира высадили из транспорта в морозную погоду в значительном отдалении от необходимой остановки, сообщает Информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Информация о произошедшем ранее получила распространение в социальных сетях и местных интернет-сообществах. Сообщалось, что инцидент произошел 13 января. По словам матери ребенка, ее 12-летний сын якобы направлялся в школу и попросил водителя маршрутки остановить транспортное средство на остановке «Аптека», которая находится ближе к образовательному учреждению. Для оплаты проезда школьник использовал банковскую карту, однако платеж по техническим причинам не прошел.

Как утверждает мать пострадавшего, ребенок растерялся, а водитель, не дожидаясь разрешения ситуации, отказался выпускать пассажира, заявив, что не имеет времени разбираться с оплатой. После этого маршрутка продолжила движение. В дальнейшем, по словам матери, несовершеннолетнего высадили вне установленной остановки, на значительном расстоянии от места назначения, несмотря на низкую температуру воздуха.

По данному факту следственным управлением СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Действия водителя квалифицируются в рамках статьи об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что предусматривает ответственность за создание угрозы жизни и здоровью пассажиров.

Председатель следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования и принятых процессуальных решениях. Контроль за расследованием осуществляется на федеральном уровне, сообщили в Информационном центре ведомства.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, включая условия перевозки пассажиров, действия водителя и соблюдение требований законодательства при оказании транспортных услуг.