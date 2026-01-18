Прекращено уголовное дело о взятке в 3,5 млн рублей в ЕАО

Биробиджанский районный суд 15 января прекратил уголовное дело в отношении директора госпредприятия ЕАО «Облэнергоремонт плюс» Андраника Авдаляна в связи с деятельным раскаянием (прим. ст. 291 УК РФ). Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

Андраника Авдаляна судили за дачу взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), о чем сообщал “Ъ”. По данным следствия, обвиняемый на протяжении двух лет — с ноября 2022-го по декабрь 2024-го — передавал взятки частями на общую сумму 3,5 млн руб. начальнику строительного департамента правительства ЕАО Владимиру Петренко. Взамен чиновник гарантировал предприятию, которым руководил Андраник Авдалян, содействие в получении государственной субсидии, предназначенной для компенсации убытков из-за заморозки тарифов на коммунальные услуги. Экс-начальник департамента строительства и ЖКХ ЕАО Владимир Петренко ранее был осужден на восемь лет и шесть месяцев.

Как было установлено судом, 5 декабря 2024 года Андраник Авдалян самостоятельно обратился в УФСБ области и сообщил о вымогательстве у него взятки в размере 500 тыс. руб. Далее он действовал под контролем сотрудников ведомства, в результате чего Владимир Петренко был арестован.

В связи с тем что Андраник Авдалян оказал активное содействие в расследовании о даче взятке, дело в отношении него было прекращено.

Дарья Балобанова, Биробиджан