В ЕАО пошел под суд третий обвиняемый по делу о коррупции в стройдепартаменте

В Биробиджанский районный суд Еврейской автономии поступило уголовное дело в отношении генерального директора государственного предприятия ЕАО «Облэнергоремонт плюс» Андраника Авдаляна, следует из материалов суда. Ему инкриминируется дачи взятки в крупном размере должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК).

По данным «Ъ», завершенное расследование установило, что фигурант в период с ноября 2022 года по декабрь 2024 года частями выплатил в качестве взятки 3,5 млн руб. начальнику департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства ЕАО Владимиру Петренко. За эту сумму чиновник обещал содействие в получении организацией субсидии для компенсации части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Как сообщал «Ъ», следствие по делу руководителя департамента строительства и ЖКХ Еврейской автономии Владимира Петренко было завершено в конце августа. Его обвиняют в получении взяток (ч. 5 и 6 ст. 290 УК) на общую сумму 3,7 млн руб. В том числе, 3,5 млн руб. от гендиректора теплоснабжающего предприятия Биробиджана за содействие в получении субсидий. Дело рассматривается Биробиджанским районный судом. Там же идет процесс над обвиняемым в даче чиновнику еще 200 тыс. руб. учредителем ООО «Строй-ДВ» Дмитрием Кытманом.

Дарья Балобанова