Главу департамента строительства ЖКХ в ЕАО обвиняют в получении взяток на 3,7 млн руб.

Бывший глава департамента строительства и ЖКХ Еврейской автономной области Владимир Петренко предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на общую сумму 3,7 млн руб. Обвинительное заключение утверждено и. о. прокурора региона Павлом Погоняевым. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Чиновник обвиняется по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах). По данным следствия, с ноября 2022 по декабрь 2024 года он получил 3,5 млн руб. от гендиректора теплоснабжающего предприятия Биробиджана за содействие в получении субсидий. В сентябре 2024 года он также получил 200 тыс. руб. от технического директора организации по реконструкции водоснабжения за помощь в реализации контрактов в рамках нацпроекта «Экология».

Дело возбуждено на основе материалов УФСБ региона. Обвиняемый находится под стражей, его имущество арестовано. Уголовные дела в отношении взяткодателей расследуются.

Дарья Балобанова, Биробиджан