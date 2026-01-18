В Новороссийске возбуждено уголовное дело после высадки ребенка на мороз

В Новороссийске Краснодарского края возбуждено уголовное дело после инцидента с высадкой 12-летнего школьника в условиях низкой температуры. По имеющимся сведениям, в январе этого года водитель городского автобуса отказался остановиться на необходимой остановке, когда у ребенка возникли трудности с оплатой проезда банковской картой. Впоследствии мальчик был высажен в значительном удалении от пункта назначения, несмотря на мороз, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю инициировало проверку. Ведомство оценивает действия водителя как оказание небезопасных транспортных услуг, что привело к угрозе здоровью несовершеннолетнего. В рамках расследования проводится сбор свидетельских показаний, изучение маршрута движения автобуса и технических средств контроля.

Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Андрею Маслову доложить о ходе и результатах расследования. Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на особый контроль. Решение об уголовной квалификации и мере пресечения в отношении водителя будет принято по результатам следственных действий.

Мария Удовик