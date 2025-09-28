СКР начал проверку по факту возможного избиения мальчика в Новороссийске

Следственный отдел по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по факту возможного избиения несовершеннолетнего мальчика во дворе одного из жилых комплексов города. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в сети было выложено видео очевидцев, на котором мужчина жестоко обращается с мальчиком пяти-семи лет во дворе новороссийского ЖК «Арена». Якобы мальчик прячется от отца под автомобилем, а мать ребенка потворствует поведению супруга, называя это вопитательными методами. На ролик возбудилась полиция Новороссийска.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также родителей ребенка, опрашиваются очевидцы. Ход проверки находится на контроле в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю»,— сообщили в следственном ведомстве.

Василий Хитрых