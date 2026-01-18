В 2025 году вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне вырос на 26,5%

В 2025 году рыболовецкие организации Азово-Черноморского бассейна зафиксировали рекордные показатели вылова водных биоресурсов. Общий объем добычи составил 54 тыс. тонн, что на 26,5% превышает показатели предыдущего года и является наибольшим результатом за последние четыре года. Основными объектами промысла в Черном море стали хамса и шпрот, в Азовском — пиленгас, бычки, камбала-калкан, черноморская креветка и рапана, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

Добыча в Черном море достигла 34 тыс. тонн, увеличившись на 51% по сравнению с 2024 годом. Климатические изменения и теплые зимы способствовали тому, что черноморская хамса все чаще остается у побережья Крыма. В результате российский вылов черноморской хамсы впервые превысил азовский и составил более 10 тыс. тонн. Вырос и вылов шпрота, достигший 11,9 тыс. тонн, при этом освоение рекомендованного объема составило 79%, что подтверждает достоверность прогнозов филиала.

В Азовском море показатели основных видов рыбы также показали положительную динамику. Вылов пиленгаса увеличился на 26% и составил 1,7 тыс. тонн, освоение камбалы-глосса достигло 100% от рекомендованного объема в 35 тонн. Активно развивается промысел морских беспозвоночных: черноморская креветка достигла исторического максимума в 488 тонн, преимущественно добытая в Северном Приазовье, а вылов рапаны превысил 2 тыс. тонн.

«Ъ-Кубань» писал, что цена 1 кг лососевой рыбы в Краснодарском крае за год увеличилась на 17% и достигла 1,4 тыс. руб. в ноябре 2025 года. Годом ранее 1 кг такой продукции на Кубани стоил 1,1 тыс. руб.

Мария Удовик