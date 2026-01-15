Рыбы лососевых пород на Кубани в 2025 году подорожали на 17%
Цена 1 кг лососевой рыбы в Краснодарском крае за год увеличилась на 17% и достигла 1,4 тыс. руб. в ноябре 2025 года. Годом ранее 1 кг такой продукции на Кубани стоил 1,1 тыс. руб. Об этом свидетельствуют расчеты издания «Деловая газета. Юг», проведенные на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Среди регионов Южного федерального округа Кубань занимает второе место по наиболее низкой стоимости лососевых. Дешевле всего такую рыбу можно приобрести в Адыгее — за 1,1 тыс. руб. за 1 кг. Самые высокие цены зафиксированы в Волгоградской и Ростовской областях — 1,7 тыс. руб.
В среднем по России стоимость килограмма лососевых в ноябре составила 1,3 тыс. руб., что превышает прошлогодний показатель на 11%.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что медианная стоимость 1 кг натуральной зернистой красной икры в Краснодарском крае в ноябре-декабре достигла 9,4 тыс. руб. — на 5% меньше уровня предыдущего года.