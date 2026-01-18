Жительница Анапы предстанет перед судом за гибель ребенка после ДТП

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Анапы, подозреваемой в совершении ДТП с летальным исходом для ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Авария произошла в декабре 2025 года на трассе «Белореченск—Нижневеденевский». По версии следствия, женщина, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и оказалось в кювете.

Среди пассажиров находился 7-летний мальчик, который получил тяжелые травмы и спустя месяц скончался в больнице Белореченска. В связи с этим инцидентом в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Правоохранительные органы региона ведут расследование, собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства происшествия.

«Ъ-Кубань» писал, что в Гулькевичском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого травмы получил годовалый ребенок. 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не уступил дорогу машине «Тойота» на нерегулируемом перекрестке, в результате чего произошло столкновение, водитель и пассажир «Фольксвагена», а также водитель «Тойоты» получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Мария Удовик