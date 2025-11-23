Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Гулькевичском районе

В Гулькевичском районе Краснодарского края 22 ноября произошло ДТП, в результате которого травмы получил годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

По информации УМВД Краснодарского края, 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не уступил дорогу машине «Тойота» на нерегулируемом перекрестке, вследствие чего произошло столкновение. Водитель и пассажир «Фольксвагена» и водитель «Тойоты» получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Впоследствии в приемное отделение центральной районной больницы в Кропоткине поступил годовалый ребенок, являвшийся пассажиром «Тойоты».

София Моисеенко