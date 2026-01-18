WP: Пентагон готовит 1,5 тыс. военных к возможной переброске в Миннесоту

Пентагон направил около 1,5 тыс. военнослужащих регулярной армии для подготовки к возможной переброске в штат Миннесота в случае обострения ситуации с беспорядками. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, к переброске готовятся два пехотных батальона 11-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые базируются на Аляске и специализируются на операциях в условиях низких температур. Официальные лица в разговоре с WP назвали перевод 1,5 тыс. в режим готовности «разумным планированием». Источники отметили, что на данный момент нельзя сказать точно, будут ли военных направлять в Миннесоту.

Массовые протесты в Миннесоте и других американских штатах начались после того, как 7 января сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд. Президент США Дональд Трамп предположил, что женщину застрелили за то, что она «оказывала сопротивление, умышленно и жестоко» наехала на офицера миграционной полиции на автомобиле.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту». Власти Миннесоты 13 января подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил ICE.

15 января сотрудник ICE выстрелил в ногу мигранту из Венесуэлы, после чего начались столкновения протестующих с силовиками. В тот же день Дональд Трамп пригрозил ввести в Миннесоту войска для подавления протестов. Президент заявил, что намерен воспользоваться законом от 1807 года, который позволяет развертывать войска внутри страны в ответ на беспорядки, восстания или для противодействия местным властям. В последний раз закон применяли в 1992 году для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе.