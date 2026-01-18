Дмитриев: Европе не стоит провоцировать «своего папочку»

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал отправку европейских военнослужащих в Гренландию «опасной игрой». Он добавил, что странам Европы не стоит провоцировать «своего папочку», имея в виду президента США Дональда Трампа.

«Трамп вводит пошлины в 10% в отношении Великобритании, Дании, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов и Норвегии из-за их "опасной игры" с отправкой военных в Гренландию. С 1 июня увеличение до 25%. Это примерно по 1%-ной пошлине за каждого солдата, отправленного в Гренландию. Европе не следует провоцировать своего папочку»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Дональд Трамп заявлял о намерении установить контроль над Гренландией. В ответ восемь европейских стран отправили несколько десятков военнослужащих на остров. 17 января президент США объявил о введении дополнительных пошлин для товаров из этих стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение подорвет трансатлантические отношения. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Европа ответит «единым и скоординированным образом».