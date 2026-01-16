На зимних сборах ФК «Ростов» проведет восемь товарищеских матчей

ФК «Ростов» проведет восемь товарищеских матчей в ходе зимних сборов. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Федор Соколов

Семь соперников уже определены. 17 января дончане сыграют с «Чэнду Жунчэн» (Китай), 24 января — с московским «Локомотивом», 1 февраля — со столичной «Родиной», а 4 февраля — с «Ноа» (Армения).

Следующие два матча «сине-желтые» сыграют с китайскими клубами: 7 февраля — с «Циндао», а 11 февраля — с «Чжэцзян». 18 февраля состоится спарринг с московским ЦСКА, а 21 февраля — с соперником, который определится позже.

Наталья Белоштейн