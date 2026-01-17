Цены на жилье в Крыму в 2025 году выросли на 17%

В Крыму общий объем строительства к концу 2025 года превысил отметку в 3 млн кв. м. Цены на жилье в среднем по региону выросли в прошлом году на 17%, на апартаменты — на 13%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании Macon.

По данным аналитиков, на конец прошлого года регион занимал 12 место в России по объему возводимой жилой и апартаментной недвижимости. На сегмент апартаментов в Крыму приходится четверть строительства.

Спрос на жилую и апартаментную недвижимость в Крыму за 2025 год снизился на 4% относительно 2024 года, что, по мнению директора по исследованиям Macon Ольги Змиевской, позволяет судить об устойчивости рынка на полуострове. «За последние годы Крым стал одним из наиболее активно растущих рынков. Ввиду длительного периода низкой девелоперской активности, накопленный нереализованный потенциал у региона высокий»,— рассказала аналитик.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что средняя стоимость новых апартаментов в Крыму увеличилась в 1,5 раза за 2025 год и составила 16,3 млн руб., тогда как цены на квартиры выросли всего на 13%. В среднем за квартиры на полуострове платили в минувшем году 8,9 млн руб. Стоимость 1 кв. м жилой недвижимости в Крыму на конец 2025 года, по данным девелоперской компании «РНКБ “Развитие”» 194 тыс. руб. Количество жилых комплексов в регионе выросло с 84 до 97, а проектов с апартаментами стало меньше — 31 вместо 36. Средняя площадь предлагаемых квартир практически не изменилась и составила 51 кв. м. В сегменте апартаментов показатель увеличился на 1,5 кв. м, до 53 кв. м.

По информации учредителя крымской девелоперской компании «Перспектива» Алексея Мезенцева, самые дорогие лоты в сегменте курортной недвижимости Крыма находятся в Ялте. Там средняя стоимость апартамента составляет 26,7 млн руб. В соседней Алуште — 21,9 млн руб. Дешевле приобрести курортную недвижимость в Саках (17,4 млн руб.), Евпатории (14,3 млн руб.) и Феодосии (16,1 млн руб.). Дешевле всего апартаменты стоят в Судаке и Симферополе (в среднем 7,4 млн руб. и 3,7 млн руб. соответственно). По словам господина Мезенцева, если раньше главным критерием спроса была близость к морю, то сегодня клиенты оценивают комплексно: архитектурная концепция, качество управляющей компании, наличие дополнительных сервисов. «Именно такие проекты показывают максимальную ликвидность»,— говорит эксперт.

Дмитрий Михеенко