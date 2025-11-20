Средняя стоимость апартаментов в Ялте составляет 26,7 млн рублей

В Крыму в настоящий момент строится 37 апарт-комплексов. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал учредитель крымской девелоперской компании «Перспектива» Алексей Мезенцев. По его словам, 60% всей апартаментной недвижимости Крыма сосредоточено на ЮБК и относятся к сегментам бизнес и премиум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным девелопера, самые дорогие лоты в сегменте курортной недвижимости Крыма находятся в Ялте. Там средняя стоимость апартамента составляет 26,7 млн руб. В соседней Алуште — 21,9 млн руб. Дешевле приобрести курортную недвижимость в Саках (17,4 млн руб.), Евпатории (14,3 млн руб.) и Феодосии (16,1 млн руб.). Дешевле всего апартаменты стоят в Судаке и Симферополе (в среднем 7,4 млн руб. и 3,7 млн руб. соответственно).

По словам господина Мезенцева, если раньше главным критерием спроса была близость к морю, то сегодня клиенты оценивают комплексно: архитектурная концепция, качество управляющей компании, наличие дополнительных сервисов. «Именно такие проекты показывают максимальную ликвидность»,— говорит эксперт.

Как комментирует основатель агентства курортной недвижимости Golden Brown Татьяна Бурлаковская, за два минувших года средний чек сделок на Южном берегу Крыма вырос с 8 млн до 15 млн руб. Кроме того, по ее словам, есть тенденция к увеличению площади лота: покупатели все чаще ищут более просторные варианты — от 60 кв. м с двумя спальнями, «однако найти их сейчас очень сложно».

Генеральный директор ГК «Развитие» Сергей Гончаров отмечает тенденцию смещения фокуса застройщиков в сторону западного побережья — Саки, Евпатория, Прибрежное. Эксперт констатирует лидирующие позиции Крыма по объему предложения апартаментов в стране. На долю полуострова, по данным эксперта, приходится 18,5% федерального рынка, что ставит Крым на второе место после Москвы (28,2%).

«Это свидетельствует о трансформации рынка недвижимости и изменениях в привычной географии инвестиционной активности. А значит, открываются новые возможности для девелоперов и инвесторов, которые могут рассчитывать на высокую доходность проектов, ориентированных на рекреационный сегмент. Кроме того, развитие этого направления способствует диверсификации экономики региона, создает рабочие места и стимулирует развитие смежных отраслей, что в свою очередь умножает инвестиционную привлекательность территории в долгосрочной перспективе»,— говорит господин Гончаров.

Дмитрий Михеенко