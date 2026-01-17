Рынок фитнес-услуг на Кубани в 2025 году вырос на 10%

Рынок фитнес-услуг Краснодарского края вырос на 10%, Республики Крым – на 21%, Севастополя — на 20%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал управляющий партнер исследовательского агентства FitnessData Максим Боровиков.

Как отмечает эксперт, в целом по Южному федеральному округу (ЮФО) картина неоднородная. Наиболее заметную динамику в 2025 году показал рынок фитнес-услуг Ростовской области (+22%), Астраханская область выросла на 18%, Волгоградская — на 7%. В регионах, где фитнес-рынки менее сформированы и сравнительно небольшие по объему, наблюдались резкие колебания. В Калмыкии зафиксировано снижение более 40%; в Адыгее — рост на 50%, но это объясняется эффектом низкой базы.

По оценкам FitnessData, на фоне крупнейших фитнес-рынков Краснодарский край рос заметно медленнее Москвы, где темпы прироста составили 30%, Московской области (+19%) и Санкт-Петербурга (+14%), а также ряда других крупных регионов (Ростовской области, Башкортостана, Татарстана, Челябинской области, Пермского края и Свердловской области), но быстрее Новосибирской и Самарской областей.

«На Кубани и в Крыму, по нашей оценке, фитнес-рынок будет следовать общероссийским трендам: в 2026 году ожидается замедление темпов роста, но они по-прежнему будут положительными (от 10 до 15%). По итогам 2026 года российский рынок фитнес-услуг может прибавить около 15% (в 2025 году рост составил 20%, в 2024 году — 23%) и достичь 365 млрд руб.», — комментирует Максим Боровиков.

Как считает эксперт, динамика будет сдерживаться ограниченной платежеспособностью населения и более осторожным спросом на дополнительные услуги на фоне роста расходов жителей страны на другие категории (из-за роста цен на фоне повышения НДС).

«"В плюс" рынку сыграют открытия новых игроков — только в Краснодаре запланировано открытие минимум пяти новых полноформатных (от 1000 кв. м.) клубов, новые открытия будут в Крыму, на Ставрополье, в Сочи»,— резюмирует господин Боровиков.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», по итогам 2025 года стоимость клубных карт в фитнес-клубы Краснодарского края выросла в зависимости от сегмента на 2–8%. Карту в клуб с бассейном в среднем сегменте можно купить за 30–40 тыс. руб., в клуб без бассейна за 15–30 тыс. руб. Средний чек всех операций вырос на 5% по сравнению с 2024 годом.

Андрей Пугачев