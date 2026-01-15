Стоимость карт в фитнес-клубы Кубани в 2025 году выросла до 8%

По итогам 2025 года стоимость клубных карт в фитнес-клубы Краснодарского края выросла в зависимости от сегмента на 2–8%, а в отдельных сегментах цены и вовсе не росли. Такие данные «Ъ-Кубань» привел управляющий партнер исследовательского агентства FitnessData Максим Боровиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил господин Боровиков, карту в клуб с бассейном в среднем сегменте можно купить за 30–40 тыс. руб., в клуб без бассейна за 15–30 тыс. руб. Средний чек всех операций увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом. В Республике Крым средний чек всех операций снизился на 8%.

«Рост стоимости абонементов в фитнес-клубах в первую очередь обусловлен увеличением расходов клубов: растут затраты на фонд оплаты труда, аренда и коммунальные платежи, оборудование и логистика его доставки. С учетом динамики расходной части клубов, можно однозначно утверждать, что повышение цен на сегодняшний день не полностью компенсирует рост расходной части клубов — отрасль сокращает свою рентабельность,— комментирует собеседник издания.

По данным исследовательского агентства, в 2025 году в России дополнительные услуги — персональные тренировки, массаж, сопутствующие товары и сервисы внутри клуба — формировали около 32% выручки фитнес-объектов. В Крыму эта тенденция особенно заметна через курортную специфику: наибольший интерес сохраняют объекты, где фитнес встроен в инфраструктуру отдыха — это комплексы со SPA и wellness-сервисами.

Как отмечает Максим Боровиков, в 2025 году активно рос спрос на ракеточные виды — падел и сквош (в частности, Краснодар и Сочи входят в число лидирующих городов по спросу на падел), а также на «мягкие» форматы вроде пилатеса и растяжки.

Ядро аудитории фитнес-клубов — экономически активные люди 25–44 лет. Средний возраст клиента в России — около 38 лет, в ЮФО — около 36 лет. Примерно 56% клиентов фитнес-объектов — женщины. При этом максимальная доля женщин (более 2/3) характерна для студийного сегмента, отметил эксперт.

Андрей Пугачев