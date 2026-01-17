ФК «Ростов» сыграет против китайской «Чэнд Жунчэн» 17 января

В субботу, 17 января, ФК «Ростов» сыграет против китайской «Чэнд Жунчэн». Об этом сообщили в пресс-службе ростовского клуба.

Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

Начало матча в 15:30. Это первая контрольная игра зимних сборов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ФК «Ростов» проведет восемь товарищеских матчей в ходе зимних сборов. 24 января — с московским «Локомотивом», 1 февраля — со столичной «Родиной», а 4 февраля — с «Ноа» (Армения), 7 февраля — с «Циндао», а 11 февраля — с «Чжэцзян». 18 февраля состоится спарринг с московским ЦСКА, а 21 февраля — с соперником, который определится позже.

Мария Хоперская