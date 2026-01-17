Технику и сети Краснодарского завода металлоконструкций оценили в 582 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Краснодарский завод металлоконструкций» (АО «КЗМ») Ирина Блинова опубликовала отчет оценщика движимого имущества банкрота. Его балансовая стоимость составляет 154,7 млн руб., стоимость, определенная оценщиком, без НДС — 485 млн руб., с НДС (20%) — 582 млн руб.

Согласно отчету оценщика, опубликованному в ЕФРСБ, в список движимого имущества АО «КЗМ» входит 492 наименования, включая легковые автомобили, автопогрузчики, сварочные и покрасочные аппараты, железнодорожные пути, сети, сервера и т. д.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «КЗМ» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Уставный капитал общества — 397,1 млн руб. Владельцами завода выступают кипрская «Кэслтри лимитед» (24,96% акций), а также Карен Глотов, Виталий Марченко и Андрей Загорулько (по 24,94% акций). Выручка в 2024 году составила 72 млн руб., чистая прибыль — 59,8 млн руб. Кредиторская задолженность в 2024 году составляла 2,3 млн руб., снизившись со 206,2 млн руб. в 2023-м.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в конце декабря 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по заявлению ИП Евгения Груниса о взыскании убытков с ООО «КЗМ», ООО «СБК-Ритейл» и конкурсного управляющего банкрота Ирины Блиновой солидарно в размере 100 млн руб. в пользу АО «КЗМ». Также краевой арбитраж прекратил производство по заявлению господина Груниса (обособленный спор) о признании недействительными сделок между АО «КЗМ» и ООО Метрополис» на сумму почти 27 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Юг”, бенефициаром предприятия являлся Олег Мкртчян, глава холдинга «Индустриальный союз Донбасса», который в 2018 году стал фигурантом уголовного дела о хищении средств ВЭБ и был осужден на девять лет. В этот же период «СБК-Ритейл» инициировала банкротство АО КЗМ, установив требования на 1,6 млрд руб.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру банкротства на АО «КЗМ» в июне 2019 года. Из материалов дела следует, что в 2011 году АО «КЗМ» взяло в Сбербанке кредит в размере 1,2 млрд руб. для финансирования затрат по техническому перевооружению завода. В обеспечение исполнения обязательств между предприятием и кредитным учреждением были заключены договоры ипотеки и залогов. Впоследствии банк переуступил ООО «СБК-Ритейл» право требований по кредиту.

В 2021 году на торги был выставлен имущественный комплекс АО «КЗМ». На торги был выставлен единый лот начальной стоимостью 1,73 млрд руб. Имущество банкрота расположено в Краснодаре на ул. Захарова, 10 — семь объектов недвижимости, находящихся в залоге, в том числе земельные участки с расположенными на них сооружениями в количестве шести объектов, не находящихся в залоге.

Краснодарский завод металлоконструкций основан в 2009 году. В 2010 году началось перевооружение приобретенных производственных площадей. Работы по перевооружению были завершены уже к середине 2011 года. Предприятие имеет следующие расчетные годовые производственные мощности: производство металлоконструкций — 24 тыс. тонн в год., производство дорожных ограждений — 12 тыс. тонн в год, линия горячего цинкования — 40 тыс. тонн в год.

Дмитрий Михеенко