РНКБ не будут привлекать к ответственности по долгам застройщика ЖК в Геленджике

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решения нижестоящих судов, не нашедших оснований для привлечения ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» (ПАО «РНКБ») к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Стройинвест» на сумму 239 млн руб. Соответствующая информация опубликована в системе Kad.arbitr. В настоящее время РНКБ Банк исключен из ЕГРЮЛ ввиду присоединения к Банку ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания «Стройинвест», известная благодаря долгострою ЖК «Солнечный» в Геленджике, была признана банкротом в мае 2023 года. В отношении общества открыли конкурсное производство, срок которого в настоящее время продлен до 26 января 2026 года.

В октябре 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края признал доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Стройинвест» контролирующих должника лиц. Речь идет об учредителе ООО «Стройтрест» Игоре Салтыкове, директоре ООО «Стройинвест» в 2013-2014 годах Дмитрии Гузике и директоре ООО «Стройинвест» в 2014-2018 годах Сергее Баранове. В удовлетворении заявления конкурсного управляющего банкрота о привлечении ПАО «РНКБ» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Стройинвест» было отказано.

Однако в январе 2025 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил

признать наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Сергея Баранова, Дмитрия Гузика, Игоря Салтыкова и ПАО «РНКБ». Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в части признания наличия оснований для привлечения ПАО «РНКБ» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Стройинвест». В этой части обособленный спор был направлен на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. При повторном рассмотрении дела в апелляционной инстанции 19 августа 2025 года решение было оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

По информации ЕФРСБ, в 2022 году ПАО «РНКБ» и Сергей Баранов были привлечены к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Стройинвест» на сумму 239 млн руб. Уже на 2023 году указано, что сумму взыскания солидарной ответственности определить невозможно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройинвест» зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году. Основной профиль — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Бенефициар и руководитель компании на момент банкротства — Никита Попов. По итогам 2022 года убыток компании составил более 1 млн руб., данных о выручке нет. Кредиторская задолженность общества на конец 2020 года составляла 285,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Кубань», компания «Стройинвест» получила разрешение на строительство ЖК «Солнечный» в 2014 году, объекты должны были построить за два года. Застройщик получил от дольщиков более 1 млрд руб., которые впоследствии пошли на займы 15 юрлицам. Летом 2016 года краевой арбитраж запретил ООО «Стройинвест» привлекать средства граждан, осенью стройка была заморожена. В 2018 году в отношении руководства семи строительных фирм, включая «Стройинвест», и принадлежащего краевой администрации ПАО «Крайнвестбанк» возбудили уголовные дела по факту мошенничества. Компании при финансировании банка реализовывали проекты социального жилья на черноморском побережье и, по версии следствия, похитили более 840 млн руб.

В феврале 2021 года ФСБ трижды проводило обыски в мэрии Геленджика, и, по словам мэра города Алексея Богодистова, они были связаны с компанией «Стройинвест». В феврале 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение между управлением архитектуры и градостроительства администрации Геленджика и ООО «Стройинвест» о достройке проблемных домов. Сообщалось, что застройщику продлили отмененное 18 января 2021 года разрешение на строительство до 22 июня 2023 года. В январе 2023 года права на два многоквартирных дома в ЖК «Солнечный» в Геленджике перешли ООО «Кубаньресурс».

Дмитрий Михеенко