И.о. главврача больницы в Багаевском районе заключили под стражу до 13 марта

Исполняющему обязанности главного врача ГБУ Ростовской области «Центральная районная больница в Багаевском районе Ростовской области Николаю Канцурову избрали меру пресечения. Его подозревают в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и соучастии в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Николая Канцурова заключили под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 13.03.2026 года включительно.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по данным следствия, и.о. главврача подписал приказы о приеме на работу своей знакомой, затем внес в документацию ложные сведения о ее трудоустройстве. Фигурант знал, что работать в этой больнице его знакомая не планирует. Пока подозреваемая значилась сотрудником больницы, ей начисляли зарплату. Всего ей незаконно выплатили более 254 тыс. руб.

Мария Хоперская