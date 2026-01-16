И.о. главврача одной из донских больниц фиктивно устроил на работу свою знакомую

Исполняющий обязанности главного врача одной из больниц Багаевского района стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и соучастии в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК). Также в рамках этого дела будут судить 46-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, и.о. главврача подписал приказы о приеме на работу своей знакомой, затем внес в документацию ложные сведения о ее трудоустройстве. Фигурант знал, что работать в этой больнице его знакомая не планирует. Пока подозреваемая значилась сотрудником больницы, ей начисляли зарплату. Всего ей незаконно выплатили более 254 тыс. руб.

Следствие по делу продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Мария Хоперская