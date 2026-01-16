Дело о мошенничестве в отношении ветерана ВОВ на Кубани пересмотрят

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ветерана Великой Отечественной войны из Краснодарского края. Решение принято после рассмотрения обращения, поступившего в Информационный центр СКР, в котором заявитель выразил несогласие с ходом установления обстоятельств произошедшего, сообщил центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно изложенным в обращении данным, в 2023 году 92-летний одинокий пенсионер, проживающий в станице Батуринской, стал участником сделки по отчуждению принадлежащих ему земельного участка и домовладения. Как указывается в материалах, знакомый ветерана убедил его подписать договор купли-продажи под видом соглашения о пожизненном содержании. При этом обязательства по уходу за пожилым человеком исполнены не были.

Кроме того, заявитель указывает, что денежные средства за переданное имущество ветерану перечислены не были. В дальнейшем, по его словам, в адрес пенсионера высказывались угрозы и оскорбления, а также требования покинуть занимаемое жилое помещение. Обращения в уполномоченные органы, как следует из обращения, не привели к привлечению виновных лиц к ответственности.

Ранее по поручению Александра Бастрыкина следственным управлением СКР по Краснодарскому краю уголовное дело по данному факту возбуждалось. Однако впоследствии прокурор Брюховецкого района передал материалы для дальнейшего расследования в органы внутренних дел. Региональное следственное управление СК, в свою очередь, инициировало перед прокуратурой вопрос о возвращении уголовного дела в собственное производство.

Председатель СКР поручил руководителю кубанского следкома повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе предварительного расследования, а также об окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение данного поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

Мария Удовик