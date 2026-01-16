Бастрыкин потребовал доклад по делу обманутых дольщиков Новороссийска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков жилых комплексов «Суджук-Кале 2» и «Посейдон» в Новороссийске, строительство которых длится более десяти лет. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В адрес СКР поступили обращения жителей Краснодарского края о нарушении прав участников долевого строительства двух жилых комплексов в Новороссийске. Возведение объектов началось свыше десяти лет назад компанией ООО «Кубаньжилстрой», которая обанкротилась в 2019 году.

В 2021 году право на достройку получило ООО «СЗ Акстрой», но и эта организация не выполнила обязательства по вводу домов в эксплуатацию. Позднее монтажные работы начало ООО «СЗ Черное море», однако в 2024 году они были приостановлены.

Многочисленные обращения дольщиков в компетентные органы результатов не принесли. До настоящего времени меры по восстановлению прав граждан не приняты.

По данной ситуации в СУ СКР по Краснодарскому краю ведется расследование уголовного дела. Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить по нему доклад.

Глава ведомства затребовал у руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова повторный доклад о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах с учетом доводов, изложенных в обращениях граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Никита Бесстужев