Объем добычи рыбы в Азово-Черноморском бассейне вырос на 26,5%

По итогам 2025 года в Азовском и Черном морях зафиксирован существенный рост объемов добычи водных биоресурсов. Совокупный вылов составил 54 тыс. тонн, что на 26,5% больше показателя предыдущего года. Такой результат стал наивысшим за последние четыре года наблюдений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно данным Азово-Черноморского филиала ВНИРО, ключевую роль в формировании итоговых показателей сыграл промысел в Черном море. Здесь добыча достигла около 34 тыс. тонн, продемонстрировав рост на 51% в годовом выражении. Основными объектами лова оставались хамса и шпрот, на которые пришлась значительная часть улова.

В Азовском море также отмечено улучшение промысловых показателей. Рост добычи зафиксирован по пиленгасу, бычкам и камбале-калкану. Кроме того, положительную динамику показали такие объекты промысла, как креветка и рапана, что свидетельствует о расширении структуры улова.

Специалисты связывают зафиксированные изменения с воздействием климатических факторов, оказывающих влияние на миграцию и численность водных биоресурсов. В 2025 году было отмечено еще одно значимое изменение: объем российского вылова хамсы в Черном море впервые превысил аналогичный показатель по Азовскому морю, что отражает перераспределение промысловой нагрузки внутри бассейна.

Мария Удовик