Reuters: КТК экспортировал рекордные 75 млн тонн нефти за 2025 год

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) экспортировал рекордные 75 млн т нефти в 2025 году, сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли. В 2024 году этот показатель достигал 63 млн т.

План прокачки нефти по КТК на 2026 год был снижен с 76 млн т до 70-72 млн т из-за ограничений в перевалке нефти из-за выхода из строя двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ), а также ремонтных работ на крупных месторождениях Казахстана. Источник сообщил, что из-за повреждений оборудования на терминале КТК в декабре прошлого года прокачка нефти в консорциуме уменьшилась до 4 млн т с 5 млн т в ноябре.

16 января стало известно, что объем перевалки нефти по линии КТК за прошлый год сократился на 15%, до 3,5 млн т. Общий объем транспортировки нефти составил 47,3 млн т. В конце декабря терминал останавливал перевалку нефти из-за штормового предупреждения. Сейчас нефть отгружают через выносное причальное устройство ВПУ-1.