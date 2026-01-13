Власти Казахстана рассказали о ситуации на терминале КТК в Новороссийске

Отгрузка нефти на новороссийском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идет в штатном режиме, заявило министерство энергетики Казахстана. Там добавили, что работы ведутся «с учетом корректировок на текущие погодные условия».

Согласно заявлению, сейчас нефть отгружают «через выносное причальное устройство ВПУ-1».

Казахстанское минэнерго ведет постоянный мониторинг ситуации и поддерживает связь с партнерами и оператором консорциума, добавили в ведомстве.

В конце декабря терминал останавливал перевалку нефти из-за штормового предупреждения. В сентябре пресс-служба КТК сообщала о приостановке работы из-за атаки БПЛА.