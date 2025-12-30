КТК приостановил перевалку нефти из-за штормовых предупреждений

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил перевалку нефти на морском терминале рядом с Новороссийском из-за погодных условий. КТК не будет работать, пока в его районе действует штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба компании.

Консорциум также приостановил прием нефти, поскольку для сырья не осталось места в хранилищах. В КТК отметили, что действующие ограничения необходимы, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды и обезопасить работу на терминале.

В Центре по гидрометеорологии и мониторингу среды Краснодарского края сообщали, что до 31 декабря в регионе будет сильный ветер (до 25 м/с), обильные осадки и гололед. До конца года в ЦГМС объявили штормовое предупреждение.

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря. Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Основными акционерами выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%).