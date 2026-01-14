Тело погибшего при атаке БПЛА нашли среди завалов в многоэтажке Ростова

В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в многоэтажке в Ростове-на-Дону при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего местного жителя. Его личность устанавливается. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее глава региона сообщал о четырех пострадавших во время атаки беспилотников в Ростове и Мясниковском районе, включая четырехлетнего ребенка.

Кроме этого, ночью 14 января загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Один пожар потушен, второй к 05:30 утра локализован.

В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждения получили две квартиры. В других квартирах многоэтажки разбиты стекла. Для жителей развернут пункт временного размещения.

Наталья Белоштейн