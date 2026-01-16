Приезжий из Нижнего Новгорода оформил 14 микрозаймов на паспорт друга в Краснодаре

В Краснодаре 39-летний житель Нижнего Новгорода получил 14 микрозаймов на общую сумму около 240 тыс. руб., используя паспорт и банковскую карту товарища. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Представитель микрокредитной организации обратился с заявлением о мошенничестве в отдел полиции поселка Калинино в Прикубанском округе Краснодара. В ходе расследования выяснилось, что один из онлайн-клиентов получил 14 займов по чужим документам.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нарушителя — им оказался ранее не судимый мужчина из Нижнего Новгорода. В полиции он полностью признал вину.

По словам задержанного, полгода назад из-за банкротства фигурант попросил друга открыть банковскую карту на свое имя и передать ее для пользования. Через несколько месяцев новгородец зашел на сайт кредитной компании и с помощью фотографии паспорта товарища, а также полученной карты оформил займы.

Похищенные средства злоумышленник потратил на аренду жилья и покупку продуктов. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Мужчине назначена мера пресечения в виде обязательства о явке.

Никита Бесстужев