На Кубани онлайн-продажи обогревателей выросли вдвое на фоне морозов

Онлайн-продажи обогревателей в Краснодарском крае в начале января 2026 года выросли более чем вдвое — на 110% к аналогичному периоду прошлого года — на фоне нетипичных для региона морозов. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщили в пресс-службе Wildberries.

По данным маркетплейса, наибольшим спросом пользовались электрические конвекторы, кварцевые и газовые обогреватели, включая керамические модели для помещений и уличного использования. Впервые в число наиболее продаваемых товаров вошли «умные» электрические камины с управлением через Bluetooth, тогда как масляные радиаторы и тепловентиляторы интересовали покупателей заметно меньше.

Похолодание также стимулировало рост онлайн-продаж теплой одежды: спрос на верхнюю одежду увеличился на 53%, на термобелье — на 73%, на термоноски — на 45%. По данным аналитиков сервиса «Чек Индекс», в начале января на Кубани в шесть раз вырос спрос на снегоуборочную технику и в пять раз — на щетки для очистки автомобилей от снега. При этом средние цены на эти товары за год повысились на 38 и 16% соответственно.

Вячеслав Рыжков