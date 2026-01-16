Глава «Моссада» прибыл в США для консультаций по Ирану

Директор израильской разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа прибыл в США для переговоров по ситуации вокруг Ирана, сообщил Axios со ссылкой на израильский источник и собеседника, знакомого с деталями встречи.

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ожидается, что господин Барнеа встретится в Майами со спецпосланником Белого дома на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, который курирует прямой канал коммуникации между США и Ираном. 12 января господин Уиткофф контактировал с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Поездка главы «Моссада» последовала за телефонным разговором президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посвященным иранскому кризису. По данным источников, господин Нетаньяху просил американского лидера повременить с возможным военным ударом.

Одновременно, по данным Axios, господин Арагчи предложил господину Уиткоффу встречу и возобновление переговоров по ядерной программе. В Израиле опасаются, что Тегеран может использовать диалог для затягивания времени и ослабления давления США. В то же время часть западных чиновников считает, что текущий кризис способен подтолкнуть Иран к уступкам по ядерной и ракетной программам, а также по поддержке прокси-групп.

Визит проходит в условиях продолжающихся протестов в Иране и обсуждения в Вашингтоне возможных ответных шагов, включая силовой сценарий.