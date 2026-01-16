Около 1,7 тысячи сотрудников УК и ТСЖ убирают снег во дворах Краснодара

В Краснодаре около 1,7 тыс. сотрудников управляющих компаний и ТСЖ ведут ежедневную уборку снега во дворах многоквартирных домов. Специалисты расчищают территории, посыпают тротуары песко-соляной смесью и убирают сосульки с крыш. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам начальника управления по жилищным вопросам Павла Абрамчика, работы начинаются с раннего утра. Сотрудники очищают дорожки, убирают снег перед подъездами и посыпают пешеходные зоны противогололедным материалом. Городское управление направило письма всем УК и ТСЖ с требованием усилить работу по удалению наледи с фасадов, уборке снега во дворах и обработке тротуаров, особенно в связи с прогнозируемыми снегопадами.

Управление по жилищным вопросам совместно с прокуратурой ежедневно контролирует качество уборки снега и льда во дворах многоэтажек. За время проверок обследовали около 3,3 тыс. многоквартирных домов и обнаружили 841 нарушение. Материалы для привлечения УК и ТСЖ к административной ответственности переданы в прокуратуры внутригородских округов.

Администрация Краснодара напоминает, что жители города могут сообщить о некачественной уборке снега и сосулек на придомовой территории по телефонам горячей линии: 8 (861) 218-92-70 и 8 (861) 218-92-04.

Параллельно продолжается очистка улично-дорожной сети кубанской столицы. Как писал «Ъ-Кубань», за прошедшие сутки работы выполнили на 554 км дорог. Для обработки покрытия использовали 242 т песко-соляной смеси. В операции задействовали 46 единиц спецтехники.

Алина Зорина