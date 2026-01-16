В Краснодаре за сутки очистили от снега 554 км дорог

Дорожные службы Краснодара за сутки очистили от снега 554 км дорог. Для обработки проезжих частей использовали 242 т песко-соляной смеси. В работах задействовали 46 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Снегопад в краевом центре шел в ночь с 15 на 16 января в нескольких районах города. Коммунальщики обрабатывали дороги реагентами по мере выпадения осадков. Работы проводили на Елизаветинском шоссе, подъездах к садовым товариществам, на главных улицах и путепроводах. Бригады в ночное время убирали с пешеходных зон ранее выпавший снег и наледь. Сотрудники также очищали тротуары и остановки общественного транспорта.

Сегодня, 16 января, уборка улично-дорожной сети продолжится. На проезжих частях будут работать 36 единиц техники. Очистку пешеходных зон выполнят свыше 600 человек и 34 единицы спецтехники.

Как отмечает администрация Краснодара, руководителям управляющих компаний, городских предприятий и бизнеса необходимо обеспечить своевременное удаление сосулек с зданий.

Алина Зорина