В Белгороде создадут пункты обогрева на случай отключения отопления

Оперативная обстановка в Белгородской области остается сложной, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. В Белгороде в нескольких местах развернут пункты временного обогрева на случай возможной потери электричества.

Господин Гладков рассказал, что власти определяют места, куда жители смогут пойти, чтобы «погреться, зарядить телефон, выпить горячего чаю, получить ответы на возникающие вопросы».

«В условиях холодной зимы и возможного удара ВСУ по объектам энергоструктуры мы должны быть готовы ко всем вариантам развития ситуации»,— пояснил губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказывал, что 13 января провели плановую тренировку по развертыванию пунктов обогрева. По его словам, запустить работу пунктов смогут по команде оперативного штаба «в сжатые сроки». Конкретные адреса пунктов власти области пока не назвали.

В ночь на 9 января по коммунальной инфраструктуре Белгородской области был нанесен ракетный удар, без электричества остались более 550 тыс. человек. Вячеслав Гладков назвал потери энергетических мощностей «практически катастрофичными». Он допускал, что при отсутствии электричества жителей будут перевозить в другие регионы.

Подробности — в материале «Ъ-Черноземье» «Темна белгородская ночь».