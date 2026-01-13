Жителей Белгородской области при отсутствии электричества будут перевозить в другие регионы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне вечером провел совещание с главами муниципальных образований. На встрече обсудили сложную «ситуацию, связанную с частичной потерей тепла и электроэнергии» в регионе, рассказал он.

Господин Гладков признал, что за счет резервной генерации не получится восстановить поставку электричества в жилые дома и многоэтажки, а также на промышленные предприятия. «При потере тепла и электроэнергии — будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы»,— написал губернатор в Telegram.

Вячеслав Гладков уточнил, что не надо «бросать все свои вещи» и заниматься переездом прямо сейчас. При возможности лучше перевезти детей к родственникам, у которых есть тепло и электроэнергия, посоветовал он.

В ночь на 9 января по коммунальной инфраструктуре Белгородской области был нанесен ракетный удар, без электричества остались более 550 тыс. человек. На этой неделе губернатор региона назвал потери энергетических мощностей «практически катастрофичными».

Подробности — в материале «Ъ-Черноземье» «Темна белгородская ночь».