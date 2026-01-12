Гладков заявил о катастрофе в энергоотрасли Белгородской области из-за обстрелов

Ситуация с поставкой энергоресурсов в Белгородской области остается крайне тяжелой из-за обстрелов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он назвал потери энергетических мощностей «практически катастрофичными». Власти региона предпринимают «колоссальные усилия» по снижению рисков, связанных с ударами по энергетическим объектам, заверил господин Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Ситуация крайне тяжелая, и ни одна резервная генерация не может полностью заместить выпадающее поступление электроэнергии»,— сказал губернатор на заседании областного правительства. Он предупредил, что проблема может полностью охватить Белгородскую область, то есть 1,5 млн человек. «Мы в таком объеме такие проблемы еще не проживали»,— добавил Вячеслав Гладков.

Глава региона поставил следующие задачи во время заседания правительства Белгородской области:

обеспечить супермаркеты «Пятерочка» резервной генерацией во время отключения электроэнергии;

создать дополнительные мобильные группы энергетиков;

подготовить пункты обогрева для населения;

улучшить систему информирования жителей об атаках;

оборудовать каждую вышку сотовой связи аккумуляторами, позволяющими работать шесть часов без электроэнергии;

наладить систему подачи воды и топлива к резервным источникам системы электроснабжения.

По словам Вячеслава Гладкова, в ночь на 9 января ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Без электроэнергии оставались 556 тыс. человек, почти такое же число жителей — без тепла. Были нарушены системы водоснабжения и водоотведения.