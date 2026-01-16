На трассе Краснодар—Верхнебаканский затруднено движение из-за спецтехники

Движение транспорта на участке автодороги А-146 Краснодар—Верхнебаканский осложнилось из-за работы снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят регулировочные мероприятия и оказывают помощь дорожным службам. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность.

ГИБДД Краснодарского края напоминает о штрафных санкциях за использование летних шин в зимний период. Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере 500 руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае к уборке снега и обработке дорог от наледи привлекли более 300 единиц специальной техники. За прошедшие сутки на региональных трассах работали 30 автогрейдеров, 210 комбинированных дорожных машин и 68 тракторов.

Алина Зорина