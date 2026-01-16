Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани к уборке дорог от снега привлекли более 300 единиц спецтехники

В Краснодарском крае к уборке снега и обработке дорог от наледи привлекли более 300 единиц специальной техники. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

За прошедшие сутки на региональных трассах работали 30 автогрейдеров, 210 комбинированных дорожных машин и 68 тракторов. За это время на обработку дорожного полотна израсходовали более 4,6 тыс. т реагентов.

«Проезд обеспечен по всем краевым и федеральным дорогам»,— говорится в сообщении оперштаба.

«Ъ-Кубань» писал, что дорожные службы Краснодара за сутки очистили от снега 554 км дорог. Для обработки проезжих частей использовали 242 т песко-соляной смеси. В работах задействовали 46 единиц спецтехники.

Алина Зорина

