Более 13 тысяч жителей Симферополя остались без света

Более 13 тыс. жителей Симферополя остались без электроэнергии из-за технологических нарушений в сетях. Восстановление энергоснабжения планируется в течение двух часов, сообщает ТАСС со ссылкой на «Крымэнерго».

«В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей города Симферополя. В течение двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме»,— говорится в сообщении.

В момент аварии в Симферополе шел снег при температуре –7 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что прокуратура Симферополя начала проверку после сообщений в социальных сетях о порыве теплосети в районе улицы Альпинистов.

